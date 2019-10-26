Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения турецкого рынка, а вторая для Южной и Южно-Восточной Европы.

Это было сделано в связи с рассмотрением дела против «Газпрома» при передаче акций компании Transgaz Krasnodar LLC, буквально за сутки до передачи акций на момент замораживания акций компании в Нидерландах по иску украинской компании «Нафтогаз». Об этом сообщили украинские власти.

В эти часы окружной суд Амстердама арестовал 100 процентов акций компании South Stream Transport BV, которая ответственна за строительство трубопровода «Турецкий поток» .

«Газпром» не случайно нацелен на Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию, где живут десятки миллионов людей, потенциальных потребителей тепла, доставленного из сибирских недр.

Турки, понятное дело, заинтересованы в строительстве газопровода. Бизнес, основанный на энергоносителях, всегда позволял России находить общий язык даже с чуждыми идеологически партнерами. Дешевый газ в сочетании с приобретенными Турцией комплексами С-400 для страны, являющейся членом НАТО — это что-то особенное. На повестке дня еще и покупка российских самолетов СУ-35.

Ласковое дитя двух маток сосет, как гласит русская пословица. И это, скорее всего, преимущество игры турецкого лидера. Хотя, вовсе не факт. Уже раздаются голоса об исключении Турции из Североатлантического альянса.

В то же время Эрдоган заявил себя в последний год как крупный, или, как минимум, важный региональный игрок в политике на Ближнем Востоке. Как в военной, так и в экономической областях.

С ним вынуждены считаться и Трамп, и Путин. Вопрос в том, куда идет лидер Турции, насколько его хватит?

На данном этапе его действия выглядят так, что Турция пытается идти путем, отличным от Европы и НАТО. Хотя нет и полной поддержки его действий и со стороны Кремля.

Однако лидер Турции продолжает свой жесткий курс, умело пока лавируя между Западом и Востоком. Он понимает, что, помимо военных действий, которые характеризуют его как лидера в качестве сильного игрока, ему важно играть на экономическом поле, используя слабости и сильные стороны мировых конкурентов в нефтегазовой энергетике.

Вспомним, что международные конфликты часто влияют на бизнес.