В тбилисском ресторане избили американцев

Охранники одного из тбилисских ресторанов расправились с гражданами США, которые опротестовали завышенный счет, сообщает телеканал Rustavi 2.

По данным телеканала, американцам принесли счет на 3,5 тысячи лари (около 1,2 тысячи долларов), который не совпадал с их заказом, и потребовали расплатиться наличными.

После того, как туристы стали возмущаться, охрана их избила.

По факту возбуждено уголовное дело по статье "насилие, совершенное группой лиц в отношении двух или более лиц", что предусматривает наказание в виде штрафа, либо общественных работ на срок от 140 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до 2 лет.