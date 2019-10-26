Европа переходит на зимнее время

Все страны Европы в ночь на воскресенье переводят стрелки часов на час назад - на зимнее время, информирует Министерство транспорта и коммуникаций Финляндии.

Время во всех государствах меняется одновременно - в 4 часа утра в воскресенье, так как это важно, например, для международных железнодорожных и воздушных перевозок. Процесс всегда проходит в одни и те же дни - последнее воскресенье марта и октября. Раннее воскресное утро было выбрано как вызывающее наименьшие неудобства, поскольку объем трафика самый низкий.

Перевод стрелок часов принят во всем Евросоюзе.

Финляндия ввела переход на летнее и зимнее время в 1981 году. Другие страны Северной Европы ввели данное правило годом ранее, и Финляндия стала последней страной в Европе, решившей переводить стрелки часов.