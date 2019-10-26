Проведение ХV III cаммита Движения неприсоединения в Баку - знаковое событие, которое свидетельствует о признании заслуг Азербайджана как независимой страны, неукоснительно придерживающейся принципа неучастия в военных блоках, заявил haqqin.az российский политолог Евгений Михайлов.

«Переход председательства в Движении к Азербайджану также является свидетельством достижений страны на международной арене по многим направлениям. Президент Ильхам Алиев, как чрезвычайно опытный политик, несомненно сможет добиться, чтобы Движение неприсоединения стало более эффективной международной структурой. Это касается вопросов и международной безопасности, и гуманитарного сотрудничества, и многого другого», - уверен российский эксперт.

В то же время, отмечает он, председательство Азербайджана в Движении еще больше укрепляет международный авторитет и возможности страны в восстановлении своей территориальной целостности.

«Кстати, это не исключает возможности участия Азербайджана в качестве наблюдателя в ОДКБ, чтобы лучше реагировать на внутренние и международные проблемы. Россия предложила Баку стать наблюдателям в ОДКБ, и, будучи председателем в Движении неприсоединения и наблюдателем в ОДКБ, Азербайджан сможет достичь реального продвижения в вопросе урегулирования карабахского конфликта», - считает Е.Михайлов.

Как утверждает политолог, в данное время Россия предпринимает меры к тому, чтобы Армения как минимум вернула семь оккупированных районов Азербайджана, и непосредственно по вопросу Нагорного Карабаха будут дальнейшие переговоры.

«У меня есть достоверная информация, что в кулуарах российского правительства идут обсуждения по этому поводу», - сказал Е.Михайлов.