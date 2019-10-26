Евгений Михайлов: «В кулуарах Кремля обсуждают возвращение Азербайджану 7 районов» Азербайджану предложили вступить в ОДКБ
Проведение ХVIII cаммита Движения неприсоединения в Баку - знаковое событие, которое свидетельствует о признании заслуг Азербайджана как независимой страны, неукоснительно придерживающейся принципа неучастия в военных блоках, заявил haqqin.az российский политолог Евгений Михайлов.
«Переход председательства в Движении к Азербайджану также является свидетельством достижений страны на международной арене по многим направлениям. Президент Ильхам Алиев, как чрезвычайно опытный политик, несомненно сможет добиться, чтобы Движение неприсоединения стало более эффективной международной структурой. Это касается вопросов и международной безопасности, и гуманитарного сотрудничества, и многого другого», - уверен российский эксперт.
В то же время, отмечает он, председательство Азербайджана в Движении еще больше укрепляет международный авторитет и возможности страны в восстановлении своей территориальной целостности.
«Кстати, это не исключает возможности участия Азербайджана в качестве наблюдателя в ОДКБ, чтобы лучше реагировать на внутренние и международные проблемы. Россия предложила Баку стать наблюдателям в ОДКБ, и, будучи председателем в Движении неприсоединения и наблюдателем в ОДКБ, Азербайджан сможет достичь реального продвижения в вопросе урегулирования карабахского конфликта», - считает Е.Михайлов.
Как утверждает политолог, в данное время Россия предпринимает меры к тому, чтобы Армения как минимум вернула семь оккупированных районов Азербайджана, и непосредственно по вопросу Нагорного Карабаха будут дальнейшие переговоры.
«У меня есть достоверная информация, что в кулуарах российского правительства идут обсуждения по этому поводу», - сказал Е.Михайлов.
Политолог считает, что именно Азербайджан способен дать толчок росту политического влияния и ресурса Движения неприсоединения. К сожалению, в некоторых политических кругах есть мнение, что стран, не примкнувшие к военным блокам, это, так сказать, закрытые государства, изгои и пр. Однако на деле субъекты Движения неприсоединения это реально независимые государства, ведущие политику во благо своих народов. Эти страны сами принимают решение с кем дружить и с кем нет. В то же время Движение неприсоединения как вторая организация по числу стран-участников после ООН является фактором влияния на международное сообщество, в том числе на страны, вошедшие в военные и военно-политические блоки, сказал эксперт.