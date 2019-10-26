Кроме того, в документе предусмотрен новый налог «с заботой о климате». Результатом таких новшеств станет то, что пользование автомобилем станет роскошью для большинства владельцев транспортных средств.

Министерство экономики передало на общественное обсуждение Национальный план энергетики и климата на 2021-2030 годы. Согласно такому плану, должен существенно повыситься акцизный налог на все виды топлива, включая газ.

На фоне этого в Латвии разорвалась «информационная бомба» - вчера газете Neatkariga стало известно о планах правительства «навесить» на владельцев автомобилей новые налоги. И не один.

Как мы недавно сообщали, польский парламент рассматривает предложение законодательно снизить налоги на гибридный и электротранспорт.

Газета отмечает, что этот шаг правительства (если он состоится), ударит по большинству домашних хозяйств, по мелкому и среднему бизнесу. Автомобиль станет привилегией богатых, недоступной роскошью для обывателя.

Эта мера затронет все сферы жизни латвийцев — прежде всего подорожает все, что связано с логистикой, перевозкой и доставкой товаров. В сравнении с этим «зеленым» налогом, рост акцизов на горючее с января 2020 года покажется просто мелочью.

Согласно документу, еще один скачок акциза запланирован на 2025 год. Но и это еще не все: предполагается ввести совсем новый платеж при регистрации нового автомобиля, который будет рассчитан, исходя из емкости двигателя, уровня выброса СО2, полной массы машины. В плане это обосновывается необходимостью снижения «парникового эффекта», вклад в который в Латвии, по мнению авторов инициативы, вносят именно транспортные средства.

План составляли «мудрецы» из 7 министерств. Министерство транспорта, как бы в свое оправдание, в комментариях отмечает, что наряду с «драконовскими» мерами предполагается стимулировать развитие транспорта с альтернативным топливом — электромобилей, автомашин с двигателями на природном газе, других.

Признавая, что приобретение таких автомобилей стоит значительно дороже традиционных, специалисты министерства считают, что надо рассмотреть возможность изменение налоговой политики по отношению к горючему для них. Предусмотрена также реформа эксплуатации транспортных средств, направленная на уменьшение СО2 в выхлопе.

Собственно говоря, тут Латвия, похоже, подглядела инициативу польских парламентариев, которые уже сделали важный шаг в этом направлении.

Статья в газете вызвала бурный отклик в обществе, социальные сети «взорвались» возмущенными и саркастическими комментариями. Кое-кто из автомобилистов предложил выйти на улицы с протестами.

Возмущение понятно. Экология экологией, а для многих людей свой, пусть и подержанный автомобиль — единственное средство, с помощью которого можно добраться до загородной дачи, огородика, привезти продукты или стройматериалы, отвезти ребенка в детсад или в школу. Все закономерно. В Латвии большинство людей не могут себе представить качественной жизни без собственного автомобиля.

По данным главного статистического управления страны, в 2018 году 73 процента сельского населения Латвии обладали частным авто. Прирост автопарка за 11 лет составил 12,2 процента. Причем, из 67 тысяч вновь приобретенных год назад транспортных средств 75 процентов подержанные, средний возраст которых чуть более 8 лет.

Согласно агентству Евростат, Латвия — четвертое государство в Евросоюзе по количеству жителей, подверженных риску бедности (28,4 процента). Несмотря на это, перемещение на автомобиле — первоочередная необходимость. Лишь 13 процентов сельчан не могут себе этого позволить.

Видя всю эту ситуацию, можно себе представить, какую яму роет себе латвийское правительство, разрабатывая и продвигая этот «энергетическо-климатический» план.