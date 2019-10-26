Военная операция США в Идлибе: Аль-Багдади взорвал себя?
США провели операцию, направленную против лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади, заявил Reuters официальный представитель США на условиях анонимности, однако он не раскрыл деталей операции и не уточнил ее итогов.
Издание Newsweek ранее сообщало, что приказ о спецоперации был отдан после того, как США получили информацию о том, что аль-Багдади скрывается в сирийской провинции Идлиб, на территории, контролируемой противниками Башара Асада. Предполагалось, что специальная команда прибыла туда на вертолетах. Военный источник журнала заявил, что в результате террорист был убит, а Белый дом получил доказательства того, что ликвидировали именно главаря ИГ.
При этом высокопоставленный чиновник Пентагона сказал, операция проводилась в провинции Идлиб в Сирии, где расположен «последний оплот» ИГ. По его данным, сотрудники разведки США обнаружили резиденцию аль-Багдади в Идлибе. Боевики ИГИЛ, которые охраняли территорию резиденции, оказали сопротивление, но американский спецназ ликвидировал их в перестрелке. Лидер ИГИЛ, не видя выхода из ситуации покончил с собой, взорвав пояс шахида. В результате погиб он сам и две его жены.
В свою очередь американский телеканал NBC News со ссылкой на источник сообщает, что операция по нейтрализации аль-Багдади проводилась около населенного пункта Бариша (провинция Идлиб, северо-запад Сирии). Для проведения этой операции были задействованы вертолеты, самолеты и беспилотники. Согласно этому источнику, транспортные средства, в одном из которых должен был находиться аль-Багдади, сначала были атакованы с воздуха, затем высадилась спецгруппа.
В Белом доме пообещали, что президент Дональд Трамп утром в воскресенье сделает официальное заявление, не сообщив при этом, на какую тему будет говорить глава американского государства.
Летом 2017 года Минобороны России заявляло о том, что аль-Багдади был уничтожен при ударе российскими ВКС по предместьям Ракки, которая на тот момент считалась столицей ИГ. Позже появлялись сообщения о том, что главарь боевиков все еще жив, но долгое время этому не было подтверждения. Однако в апреле 2018-го первый заместитель начальника Главного разведывательного управления Генштаба России вице-адмирал Игорь Костюков заявил, что аль-Багдади, скорее всего, находится в Ираке. Спустя несколько недель в интернете появилось видеообращение похожего на главу ИГ человека. В нем он упоминал события, произошедшие незадолго до выхода записи в эфир.