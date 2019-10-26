Военная операция США в Идлибе: Аль-Багдади взорвал себя?

США провели операцию, направленную против лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади, заявил Reuters официальный представитель США на условиях анонимности, однако он не раскрыл деталей операции и не уточнил ее итогов.

Издание Newsweek ранее сообщало, что приказ о спецоперации был отдан после того, как США получили информацию о том, что аль-Багдади скрывается в сирийской провинции Идлиб, на территории, контролируемой противниками Башара Асада. Предполагалось, что специальная команда прибыла туда на вертолетах. Военный источник журнала заявил, что в результате террорист был убит, а Белый дом получил доказательства того, что ликвидировали именно главаря ИГ.

При этом высокопоставленный чиновник Пентагона сказал, операция проводилась в провинции Идлиб в Сирии, где расположен «последний оплот» ИГ. По его данным, сотрудники разведки США обнаружили резиденцию аль-Багдади в Идлибе. Боевики ИГИЛ, которые охраняли территорию резиденции, оказали сопротивление, но американский спецназ ликвидировал их в перестрелке. Лидер ИГИЛ, не видя выхода из ситуации покончил с собой, взорвав пояс шахида. В результате погиб он сам и две его жены.

В свою очередь американский телеканал NBC News со ссылкой на источник сообщает, что операция по нейтрализации аль-Багдади проводилась около населенного пункта Бариша (провинция Идлиб, северо-запад Сирии). Для проведения этой операции были задействованы вертолеты, самолеты и беспилотники. Согласно этому источнику, транспортные средства, в одном из которых должен был находиться аль-Багдади, сначала были атакованы с воздуха, затем высадилась спецгруппа.

В Белом доме пообещали, что президент Дональд Трамп утром в воскресенье сделает официальное заявление, не сообщив при этом, на какую тему будет говорить глава американского государства.