Ожесточенные бои в Афганистане: десятки убитых талибов

В ходе отражения атаки боевиков террористической группировки "Талибан" на северо-западе Афганистана за ночь убиты 53 талибов, сообщает Интерфакс со ссылкой на начальника пресс-центра 209-го корпуса афганской национальной армии Ханиф Резаи.

"Крупная атака экстремистов на уезд Маймана, где находится административный центр провинции, началась вечером в субботу с территории уезда Паштун Кот в районе населенных пунктов Гадои-Кала и Хваджа-Номусо. При отражении атаки при поддержке авиации и артиллерии было ликвидировано 53 террориста, в том числе несколько их ключевых командиров. Тела убитых боевиков остались на поле боя, их личности уточняются", - сказал Резаи.

По его словам, в ходе боя ранены четверо афганских военнослужащих. Резаи также отметил, что никто из мирных жителей не пострадал.