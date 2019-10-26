Россия перебросила в Сирию десятки «Тигров» и «Тайфунов»
Минобороны России транспортировало на авиабазу Хмеймим в Сирии бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун-У», предназначенные для военной полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.
Уточняется, что на авиабазу были доставлены десятки единиц военной техники.
Как отмечается, военные полицейские будут использовать бронеавтомобили для выполнения спецзадач в районах сирийско-турецкой границы.
Машины оснащены бортовой информационно-управляющей системой и кондиционерами.