Россия перебросила в Сирию десятки «Тигров» и «Тайфунов»

Минобороны России транспортировало на авиабазу Хмеймим в Сирии бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун-У», предназначенные для военной полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Уточняется, что на авиабазу были доставлены десятки единиц военной техники.

Как отмечается, военные полицейские будут использовать бронеавтомобили для выполнения спецзадач в районах сирийско-турецкой границы.

Машины оснащены бортовой информационно-управляющей системой и кондиционерами.