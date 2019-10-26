Лавров едет в Ереван. Армению заставят открыть доступ в секретные американские лаборатории

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Российским специалистам, в том числе военным, будет гарантирован доступ в биолаборатории в Армении, созданные на деньги Пентагона. Как стало известно «Коммерсанту», соответствующий меморандум планируется подписать во время визита в Ереван главы МИД РФ Сергея Лаврова. Россия неоднократно критиковала США за «военную медико-биологическую активность» у российских границ и обещала добиться того, чтобы деятельность лабораторий, действующих в соседних странах, стала для нее открытой.

О завершении работы над меморандумом, который гарантирует российским специалистам доступ в находящиеся в Армении биолаборатории, изданию рассказали знакомые с ходом переговоров источники с российской и армянской стороны. Документ, по их словам, планируется подписать во время намеченного на 10–11 ноября визита в Ереван главы МИД России Сергея Лаврова. «Договоренность принципиальная. Осталось согласовать штрихи», - отметил один из собеседников «Коммерсанта». Другой источник подтвердил, что текст документа готов и проходит межведомственное согласование. Он пояснил, что меморандум предусматривает сотрудничество двух стран в медико-биологической сфере. В числе тех, кто сможет посещать работающие в Армении биолаборатории, сообщил собеседник, специалисты Минздрава и Минобороны РФ. Издание пишет, что модернизированные на деньги США лаборатории, в которых проводятся биологические исследования, изучаются вирусы и штаммы, действуют в Украине, Грузии, Армении, Казахстане.

В Москве с подозрением относятся к действующим в закрытом режиме исследовательским центрам. В том числе потому, что финансирование их модернизации и оснащения шло через Пентагон. На модернизацию армянского Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минобороны США выделило $10 млн. Российские дипломаты, а также военные неоднократно заявляли, что Москву настораживает «военная медико-биологическая активность» у границ РФ. В июне, выступая на II международной конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения», замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил: «Мы отмечаем с озабоченностью значительное расширение масштабов такой деятельности, что заставляет задуматься о ее истинной направленности и содержании. Во все большей степени отмечаем такие проявления в странах, находящихся неподалеку от нас». Рябков отмечал, что США «создали и продолжают расширять сеть биологических лабораторий, где проводятся в том числе военные исследования», и обвинил Вашингтон в блокировании работы над укреплением Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО). Москва не первый год говорит о необходимости укрепить вступившую в силу в 1975 году КБТО юридически обязывающим протоколом. Рябков сказал, что работа над протоколом блокируется американской стороной с 2001 года.