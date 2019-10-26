В Норвегии сторонники ПКК напали на турок видео
В столице Норвегии Осло сторонники террористической организации ПКК напали на машину с этническими турками, сообщает Anadolu.
В посольстве Турции в Осло заявили, что сторонники террористов забросали камнями автомобиль, в котором находились турки, возвращавшиеся с акции в поддержку операции «Источник мира» в Сирии. Нападавшие пытались выбить стекла в автомобиле.
Полиции удалось разогнать сторонников ПКК, использовав слезоточивый газ. Задержаны двое сторонников террористов.