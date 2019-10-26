Свитер Курта Кобейна оказался дороже «Мерседеса» Элвиса Пресли

Концерт, на котором он выступал в этом кардигане, проходил в 1993 году в студии звукозаписи Sony Music Studios. Записи выступления были выпущены в 1994 году после смерти Кобейна. Это одни из самых популярных видео и аудио живых выступлений коллектива.

Изначально специалисты оценивали кардиган в 200–300 тысяч долларов. Четыре года назад вещь уже была реализована на торгах этого же аукционного дома за 137,5 тысячи долларов при начальной ставке в 60 тысяч.

Помимо этого, на аукционе также продали электрогитару Fender Mustang, которая была изготовлена в 1993 году специально для Кобейна, за 340 тысяч долларов. Также с молотка за 21 875 долларов ушел договор Nirvana со звукозаписывающей компанией Geffen Records. В свое время его подписали все участники трио: Кобейн, Крист Новоселик и Дэйв Грол. Первоначально документ оценили в 2–3 тысячи долларов.

На торгах также были представлены и вещи других знаменитостей. Например, Mercedes-Benz 450 SL Gold Coupe 1974 года, принадлежащий Элвису Пресли. Уникальный автомобиль был продан «всего» за 125 000 долларов.