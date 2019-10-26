Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei стала мировым лидером по числу заявок на патенты в 2018 году, сообщает газета Nikkei.

Согласно информации, Huawei за 2018 год подала 5405 таких заявок. Второй результат с вдвое меньшим количеством патентов показала японская компания Mitsubishi Electric. Близкий к Mitsubishi Electric результат у американской корпорации Intel.

Несмотря на то, что лишь 21% из патентов Huawei можно отнести к категории высоких инноваций, за счет общего количества патентов китайская корпорация в абсолютном выражении обгоняет конкурентов и по этому показателю. Так, например, у Intel этот показатель находится на уровне 33%.