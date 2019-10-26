В США появился план захвата Калининграда войсками НАТО

Военная агрессия Москвы в отношении государств, входящих в состав НАТО, «будет стоить» ей Калининградской области, заявил старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда США Ричард Хукер. Об этом сообщает РИА Новости.

Как написал Хукер в своем докладе, руководству НАТО необходимо изучить вопрос захвата российского эксклава, поскольку, по его мнению, за счет наращивания американской и польской сухопутных военных группировок в регионе РФ якобы не выдержит натиск противника и потеряет контроль над территорией.

Аналитик считает, что потенциальное вооруженное противостояние будет нести исключительно региональный характер, так как эскалация конфликта «повлечет за собой массовые разрушения и жертвы среди гражданского населения». При этом Хукер не называет конкретную причину, которая могла бы спровоцировать конфликт между Россией и НАТО.

Другими союзниками для США в подобном конфликте могли бы стать Литва, Латвия и Эстония (на которые в изображаемом автором сценарии нападет сама Россия), а также Финляндия и Швеция, отмечается в докладе.