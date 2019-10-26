Спецслужбы Ирака помогли США в ликвидации аль-Багдади
Разведка Ирака помогла США установить местонахождение главаря террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщило иракское телевидение, передает телеканал Al Hadath.
Гостелевидение Ирака пообещало распространить кадры операции, в ходе которой, предположительно, был ликвидирован аль-Багдади.
Кроме того, по данным иракского информационного агентства INA, в операции по предполагаемой ликвидации главаря ИГ в деревне Бариша в сирийской провинции Идлиб было задействовано восемь американских вертолетов.