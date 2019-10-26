Террористы ПКК обстреляли турецких военных в Сирии: есть жертвы

В результате обстрела со стороны террористов ПКК/YPG в районе сирийского города Рас-эль-Айн погиб турецкий военнослужащий, еще пятеро ранены, сообщает Anadolu со ссылкой на заявление Министерства национальной обороны Турции.

В военном ведомстве Турции сообщили, что военнослужащие были обстреляны в зоне проведения операции «Источник мира» из зенитной установки, минометов и гранатометов. Части ВС Турции нанесли ответный удар по объектам террористов.

22 октября Турция и Россия достигли договоренности по ситуации на северо-востоке Сирии, где проводится антитеррористическая операция «Источник мира». В соответствии с договоренностью, все подразделения YPG вместе с оружием будут выведены из сирийских районов Манбидж и Телль-Рифат. Также обе стороны примут необходимые меры по предотвращению инфильтрации террористических элементов.