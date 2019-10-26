Американский арабоязычный телеканал "Аль-Хура" опубликовал комментарий представителя Пентагона, который подтвердил, что главарь террористической организации "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади взорвал себя во время операции американских военных на северо-западе Сирии, сообщает NEWSru.co.il.

Представитель минобороны США также подтвердил, что собраны образцы ДНК. В настоящее время проводятся анализы, результаты которых позже будут опубликованы.