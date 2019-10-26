Армен Ашотян: Ильхам Алиев обыграл Армению

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Заместитель председателя Республиканской партии Армении, бывший депутат Армен Ашотян подверг критике власти страны за решение не участвовать в XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, проходившем в Баку.

«В ходе форума Движения неприсоединения Азербайджан принял трехлетнее председательство в нем, - написал Ашотян на своей странице в Фейсбук. - Власти Азербайджана готовились к этому уже много лет, и для них Движение стало одним из основных инструментов продвижения своего мнения в международном сообществе. В мероприятии в Баку приняли участие президенты и премьер-министры более 60 стран». По словам зампреда РПА, президент Ильхам Алиев посвятил значительную часть своего выступления на саммите карабахскому вопросу, защищая интересы Азербайджана.

«На этом фоне иронично, что власти Армении решили не участвовать в этом международном форуме в Баку, хотя Армения является членом-наблюдателем этого движения и имела полное право участвовать в данном саммите. Несколько дней назад МИД Армении объявил, что участие в заседании нецелесообразно. Я должен повторить, что правительство проводит бессильную и беззубую внешнюю политику. Я много раз говорил, что наши высокопоставленные чиновники, в частности, спикер Национального собрания и секретарь Совета национальной безопасности на международных платформах вообще избегают разговоров на карабахскую тему, когда высокопоставленные азербайджанские чиновники наматывают на палец представителей правительства Армении и действующих властей. Они не предпринимают никаких контрмер». Ашотян выразил уверенность, что в итоговой декларации саммита будут сформулированы антиармянские формулировки по Карабаху, и задается вопросом: почему армянская сторона не поехала в Баку, чтобы озвучить свою точку зрения? «Я знаю, что это сложно, но в сентябре 2017 года я сделал это, отправившись в Баку на форум Евронест», - написал экс-депутат.

Также Армен Ашотян жестко прошелся по властям в связи с недавним интервью министра иностранных дел Зограба Мнацакяняна BBC, назвав его провальным. «Пропагандистская машина правительства Армении тщетно пытается предотвратить последствия скандального интервью министра иностранных дел. Но предъявляемые аргументы столь же слабы, как и вся парламентская дипломатия. Эти люди думают, что, рассказывая сказки внутри страны, можно укрепить ее внешне.