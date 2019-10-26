Ученые рассказали о неожиданной пользе картофельного пюре

В эксперименте приняли участие 12 человек, которые еженедельно преодолевали на велосипеде 267 километров. Их поделили на три группы: одни во время тренировок употребляли воду, вторые — углеводный гель, третьи — картофельное пюре. В ходе исследования у участников замеряли уровень глюкозы в крови, температуру, следили за состоянием их желудочно-кишечного тракта и интенсивностью упражнений.

Оказалось, что концентрация глюкозы в крови у тех, кто потреблял картофель и гели, почти одинаковая, а их результаты на тренировках были лучше, чем у той группы, которая употребляла только воду. При этом у участников, которые ели пюре, болел желудок, но, по мнению ученых, это может быть связано с объемом потребления.