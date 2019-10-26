По словам источника, преступление было совершено в ночь на воскресенье. 12-летний мальчик убил свою мать, за происходящим, предположительно, наблюдал его брат-близнец.

В Санкт-Петербурге произошло жестокое убийство женщины. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, пишет 78.ru.

«По предварительным данным, он поливал ее кипятком из чайника и вырезал части тела одним из острых предметов — на месте полиция обнаружила нож, ножницы, пинцет, шампур и фонарик», — говорится в сообщении.

Также известно, что на момент убийства отец мальчиков находился в квартире в полупьяном состоянии. После произошедшего он позвонил своим родителям, именно они вызвали полицию. Отмечается, что оба ребенка — умственно отсталые, их семья состоит на учете.