Синоптики рассказали о погоде на завтра
В понедельник, 28 октября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, северо-восточный ветер днем сменится умеренным южным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 12-16, днем 20-23, в Баку ночью 12-14, днем 21-23 градуса тепла.
Атмосферное давление - 763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-60%.
В районах Азербайджана также преимущественно без осадков, однако утром в некоторых северных и восточных районах ожидается дождь. Ночью и утром местами туман, западный ветер днем местами усилится.
Ночью 9-14, днем 20-25, в горах ночью 2-7, днем 9-14 градусов тепла.