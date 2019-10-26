Кадыров вспомнил Тараса Бульбу, узнав о ликвидации аль-Багдади

Ликвидация лидера террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади не означает конец терроризму, написал чеченский лидер Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

«Абу Бакр аль-Багдади снова убит?» — заявил Кадыров, отметив, что смерть лидера ИГ, если это правда, мало что меняет. Кадыров подчеркнул, что необходимо полностью очистить Сирию от боевиков ИГ.

Также глава Чечни рассказал, что, когда услышал новость о смерти аль-Багдади, он вспомнил слова Тараса Бульбы, сказанные сыну Андрию: «Я тебя породил, я тебя и убью».