В Грузии рассказали, как вернуть потерянные территории

Грузия планирует возвращать потерянные войной территории усилением демократии, экономики и миром. Так премьер-министр Грузии Георгий Гахария ответил на вопрос журналистов относительно ситуации на административной границе с Цхинвальским регионом.

"Восстановление нашей территориальной целостности должно произойти нашим ежедневным трудом и тем, чтобы эта страна стала еще демократичнее, экономика сильнее и привлекательной. Территории, которые мы потеряли войной, должны вернуть трудом и миром. Это основа прагматичной политики нашего государства", - приводит Sputnik Грузия слова Гахарии.

Ситуацию на грузино-южноосетинской границе еще более накалил инцидент, связанный с задержанием невооруженного патрульного миссии наблюдателей Евросоюза (МНЕС) на территории между селами Чорчана и Цнелиси. МНЕС заявила, что патрульный находится на контролируемой Грузией территории и выразила обеспокоенность из-за возникших препятствий в осуществлении ее ежедневной деятельности в рамках мандата. В свою очередь, де-факто власти Южной Осетии заявили, что патрульный незаконно пересек "границу", и предупредили о последствиях в случае повторения "подобных нарушений", пишет издание.

Грузия потеряла контроль над Цхинвальским регионом и Абхазией в начале 1990-х годов. После августовской войны 2008 года Россия признала независимость этих грузинских территорий, а Грузия в ответ разорвала с Россией дипотношения.