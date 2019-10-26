Военные Турции и США обменивались разведданными перед началом американской операции в сирийской провинции Идлиб, в ходе которой, предположительно, был ликвидирован главарь "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

"В преддверии операции США в Идлибе вчера ночью произошел обмен информацией между нашими военными, действия были также скоординированы", - отмечается в заявлении турецкого военного ведомства.

Как сообщает Anadolu, операция ВС США, направленная на ликвидацию аль-Багдади, продолжалась около четырех часов и сопровождалась высадкой десанта с вертолетов. Вертолеты в течение полутора часов обстреливали территорию вблизи селения Бариша. В операции также задействовали два ударных БПЛА. Высадка десанта, предположительно спецназа США, произошла на втором этапе операции. Активные боестолкновения на земле продолжались до 2,5 часов.

Команды медиков сообщили корреспонденту Anadolu, что в районе операции полностью разрушено одно здание, вокруг которого сгорели палатки. Медики обнаружили в районе проведения операции тела семи человек: трех мужчин, трех женщин и ребенка.

Агентство отмечает, что воздушное пространство Идлиба контролируется Россией.