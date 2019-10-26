Дмитрий Рой, автор haqqin.az 14:23

Полиция британского Эссекса ведет расследование крупнейшего убийства за всю историю своего существования. А началось все ранним утром, 23 октября, когда в полицию графства Эссекс (Восточная Англия) поступил телефонный звонок. Случайный свидетель сообщил, что в промышленном парке Уотерглейд, что в городе Грейс, находится грузовик, в фургоне-рефрижераторе которого якобы несколько трупов. Срочно прибывшие на место полицейские и бригада скорой помощи были шокированы от увиденного. Трупов было не «несколько», а тридцать девять. Причем один из них, на первый взгляд, выглядел трупом подростка.

Чуть позже появились уточняющие данные - 31 мужчина и восемь женщин, одна из которых была еще весьма молода, именно ее внешний вид и ввел полицейских в заблуждение своей молодостью. Великобритания была шокирована, премьер Джонсон назвал произошедшее беспрецедентным и пообещал максимально полное расследование трагедии. Британская полиция в очередной раз продемонстрировала свой высочайший профессионализм. Обошлись без Шерлока Холмса, Эркюля Пуаро, и даже консультации мисс Марпл не потребовались. Уже 24 октября был арестован водитель «фургона смерти», 25-летний уроженец Северной Ирландии Морис Робинсон. Спустя сутки на основании его показаний были арестованы еще три человека - семейная пара и руководитель этой банды. Стала ясна и причина произошедшего - перевозка нелегальных мигрантов, которые прибыли в Зеебрюгге - бельгийский порт на побережье Северного моря - затем погрузились в фургон Робинсона, который и доставил их в Великобританию. По дороге произошло включение системы охлаждения, и люди попросту замерзли. Самое страшное - как установила полиция, несколько человек пытались написать по мобильным телефонам просьбы о помощи. Вот только с водителем у них связи не было, а номеров службы спасения они не знали.

Прибыв в Грейс, водитель заглянул в фургон и, обнаружив, что все мертвы, попытался скрыться, предварительно предупредив сообщников. Ни он, ни подельники сделать этого не успели, полиция оказалась быстрее. Одной из первых версий расследования было то, что погибшие - выходцы из Китая. И эта новость всколыхнула и страну, и весь китайский интернет - более 800 миллионов просмотров и 40 000 комментариев, третья из первой десятки самых обсуждаемых тем на Weibo. Уже 24 октября в Эссекс прибыли сотрудники китайской дипломатической миссии. Но, не дожидаясь их заключения, таблоид Global Times, неофициальное международное издание ЦК Компартии Китая, жахнул: «Такая мрачная гуманитарная трагедия означает, что Великобритания и другие европейские страны, вовлеченные в это, явно не сделали все возможное, чтобы защитить людей от такой противоестественной смерти». На что в Лондоне отреагировали весьма болезненно, тут же напомнив Пекину о том, что согласно докладу Государственного департамента США, опубликованному летом нынешнего года, Китай сам отказывается сотрудничать с международными организациями в деле пресечения нелегальной миграции. Британцы напомнили, что китайцы-нелегалы находятся более чем в 60 странах мира, работая в ресторанах, на фабриках и в сельском хозяйстве, а зачастую и как домашняя прислуга. Кстати, многие пользователи китайских соцсетей недоумевали: «Почему люди все еще рискуют своей жизнью, когда Китай постоянно совершенствуется? Жизнь в Китае сейчас довольно хорошая. Почему же граждане нашей страны пытаются уехать за рубеж, да еще на правах трудовых рабов? Они что, думают, что в других странах все бесплатно?» Интересный ответ на эти вопросы дал Ши Иньхун, профессор международных отношений в Университете Жэньминь в Пекине. По его словам, во-первых, есть тип людей, которые глубоко верят в то, что за границей всегда лучше, что жизнь там легка. А, во-вторых, эти люди не имеют ни малейшего представления о том, что в действительности представляет из себя жизнь нелегальных мигрантов. Все верно, что уж тут добавить… Тем более что нелегальная отправка трудовых мигрантов, а по сути рабов из Китая, имеет давнюю традицию. И даже не прошлого века, а начала 2000-х годов. Более того, этот бизнес является одним из стабильных источников дохода для китайских «триад» - практически неистребимых любой китайской властью.