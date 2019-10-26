Главы спецслужб рассказали о ночных звонках Пашиняна

Звонки с поручениями в четыре часа ночи стали обыденном делом для премьер-министра Армении Никола Пашиняна, пожаловались руководители правоохранительных органов страны, сообщает армянская газета «Грапарак».

Издание отмечает, что руководители жалуются на этот факт в кругу своих близких. Пашинян не дает им покоя. Премьер-министр может внезапно вспомнить о каком-то важном деле и передать свои соображения, пишет «Красная весна».

Бывает, что главе правительства не спится из-за того, что его волнует какой-то вопрос, и он может позвонить.