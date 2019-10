Неизвестный открыл стрельбу во время вечера встречи выпускников университета A&M Commerce в городе Гринвилл в Техасе, стрелку удалось скрыться, сообщает The New York Times.

Информацию о массовой стрельбе подтвердил представитель учебного заведения. В результате инцидента получили ранения по меньшей мере десять человек, по предварительной информации, два человека погибли.