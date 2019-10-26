Информацию о массовой стрельбе подтвердил представитель учебного заведения. В результате инцидента получили ранения по меньшей мере десять человек, по предварительной информации, два человека погибли.

Неизвестный открыл стрельбу во время вечера встречи выпускников университета A&M Commerce в городе Гринвилл в Техасе, стрелку удалось скрыться, сообщает The New York Times.

Как сообщил в своем Twitter корреспондент Channel 8 Джейсон Уайтли, стрелку удалось скрыться с места преступления. Личность его пока не установлена, как сообщали очевидцы, он был вооружен полуавтоматической винтовкой. Причины стрельбы неизвестны.

В университетской полиции отметили, что инцидент произошел не на территории учебного заведения. Позже представитель университета сообщил, что администрация учебного заведения не была организатором вечера встречи выпускников, как сообщают СМИ, мероприятие организовало местное студенческое братство.