Названы возможные преемники главаря ИГИЛ

Вероятными преемниками главаря террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади, который предположительно был уничтожен в результате спецоперации в провинции Идлиб, могут стать два его ближайших помощника, сообщает телеканал Al Mayadeen.

По информации телеканала, возглавить ИГ могут террористы Абу Абдель Рахман аль-Джезрауи и Абу Осман аль-Фаранси, передает ТАСС.

Телеканал также сообщает, что спецоперация по ликвидации аль-Багдади должна была быть осуществлена пять дней назад, однако трижды откладывалась из-за присутствия в его окружении женщин и детей.