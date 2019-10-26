Известный своей проармянской позицией российский журналист и телеведущий Владимир Познер на одном из своих выступлений в Калифорнии (США) оказался в трудной ситуации из-за вопроса азербайджанки из Нагорного Карабаха Арзу Мамедовой.

Как сообщает 1news.az, Арзу Мамедова, отметив, что она родом из Карабаха, рассказала, что в Азербайджане проживают в согласии многие народы и нет дискриминации, в том числе в отношении евреев. Девушка подчеркнула, что журналист, особенно такого уровня, как Владимир Познер, должен быть беспристрастным.