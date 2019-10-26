Азербайджанка из Карабаха столкнулась с Познером в Калифорнии видео

Известный своей проармянской позицией российский журналист и телеведущий Владимир Познер на одном из своих выступлений в Калифорнии (США) оказался в трудной ситуации из-за вопроса азербайджанки из Нагорного Карабаха Арзу Мамедовой.

Как сообщает 1news.az, Арзу Мамедова, отметив, что она родом из Карабаха, рассказала, что в Азербайджане проживают в согласии многие народы и нет дискриминации, в том числе в отношении евреев. Девушка подчеркнула, что журналист, особенно такого уровня, как Владимир Познер, должен быть беспристрастным.

«Нагорный Карабах – территория, официально оккупированная Арменией. Имеется ряд резолюций ООН, требующих безоговорочного освобождения оккупированных азербайджанских земель. Ни одна страна в мире, в том числе и Армения, не признает Нагорный Карабах независимым», - сказала А.Мамедова, отметив, что азербайджанцы и армяне жили в Нагорном Карабахе многие годы, до сих пор в центре Баку находится армянская церковь.

«Поддерживая Армению, вы рукоплещете убийцам женщин и детей, тем самым дискриминируете тысячи азербайджанцев, вынужденных переселенцев, включая меня и мою семью», - сказала А.Мамедова, после чего спросила, где проходит линия между свободой слова и ненавистническими высказываниями.

Не найдя что сказать, Владимир Познер умудрился заявить, что Нагорный Карабах –официально признанная территория Армении, на что Мамедова, перебив его, отметила, что это официально признанная территория Азербайджана.

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