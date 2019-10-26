Как Россия и Турция договорились по Сирии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» рассказал, как Россия и Турция создавали меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии.

По словам Пескова, документ готовился в оперативном порядке министрами иностранных дел двух стран — Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу.