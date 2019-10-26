Как Россия и Турция договорились по Сирии
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» рассказал, как Россия и Турция создавали меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии.
По словам Пескова, документ готовился в оперативном порядке министрами иностранных дел двух стран — Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу.
«Сели составлять болванку текста. Потом уже по ходу сами лидеры вносили изменения. Изменения согласовывались министрами иностранных дел на русском, английском и турецком языках», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря российского лидера.
Подписанный меморандум о взаимопонимании предполагает, в частности, ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции «Источник мира» подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских формирований и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование территории.