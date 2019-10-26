Студент готовил массовое убийство в колледже под Москвой

При обыске у него нашли пистолет. В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 («приготовление к преступлению») и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («убийство двух и более лиц»). Подозреваемого арестовали на два месяца, сообщает издание Baza.

В Подмосковье сотрудники ФСБ и МВД задержали студента филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума Бориса Банина, подозреваемого в подготовке к нападению на однокурсников и преподавателей, пишет РБК.

По информации следствия, убивать молодой человек собирался не всех подряд, а только людей из «своего черного списка». В нем были восемь его обидчиков, которые его травили и даже однажды избили. Девятым был преподаватель. Провинился педагог в том, что ранее уже заметил странности в поведении учащегося и доложил директору учебного заведения.

Источник Baza сообщает, что 18-летний Банин неоднократно рассказывал знакомым и преподавателям, что собирается при первой же возможности уехать воевать в Сирию на стороне боевиков ИГ. При задержании у Банина нашли пистолет Макарова. «А при обыске дома обнаружили еще один пистолет, предположительно, травматический и некое взрывчатое вещество. Новый «колумбайн», согласно записям в дневнике Банина, был назначен на вторник, 29 октября», - пишет Baza.

Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что задержанный студент «из-за конфликта планировал напасть с оружием на учащихся колледжа, где учится сам».