В Бельгии женщина впервые возглавит правительство

Отмечается, что Софи Вилмс в ноябре возглавит временное правительство Бельгии после того, как премьер-министр Шарль Мишель покинет эту должность в связи с избранием президентом Совета Европы. Мишель вступит в должность председателя Совета Европы 1 декабря.

Ранее Вилмс возглавляла министерство бюджета во временном правительстве Мишеля. Теперь она будет возглавлять временное правительство страны, пока бельгийский парламент не образует постоянный Кабинет министров, переговоры по которому ведутся еще с мая.