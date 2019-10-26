SANA: Перестрелка между турецкими военными и армией Асада

Подразделения сирийской армии вошли в четыре поселка на северо-западе провинции Хасака и находятся в трех километрах от границы с Турцией, сообщает SANA.

По информации агентства, турецкие войска попытались помешать продвижению сирийских военнослужащих к границе и обстреляли их колонну. Бойцы сирийской армии открыли ответный огонь. О последствиях перестрелки агентство сведений не приводит.

Как передает SANA, правительственные силы вошли в населенные пункты Умм-Хармаля, Баб-эль-Хейр, Умм-Ашба и Эль-Асадия, расположенные к юго-востоку от приграничного города Рас-эль-Айн.