27 октября американские СМИ сообщили, что аль-Багдади, предположительно, был ликвидирован в ходе спецоперации США в Идлибе.

Минобороны Турции сообщило, что Вашингтон и Анкара обменивались информацией перед операцией, прошедшей ночью в сирийском Идлибе. О своей помощи в операции также заявила иракская разведка.

По словам Трампа, операция по ликвидации аль-Багдади была «очень и очень опасной».



Американский президент отметил, что в ходе операции вооруженных сил в США в сирийском Идлибе были уничтожены также многие сообщники аль-Багдади.



Трамп назвал сегодняшний день «великим для Америки» и заявил, что аль-Багдади «умер как собака».

