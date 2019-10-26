Трамп подтвердил ликвидацию аль-Багдади: «Великий день для Америки» видео; фото; обновлено
Президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади.
BREAKING: Pres. Trump: "Last night the United States brought the world's #1 terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead." https://t.co/362XDBRqsO pic.twitter.com/uxfjZcINuw— ABC News (@ABC) October 27, 2019
27 октября американские СМИ сообщили, что аль-Багдади, предположительно, был ликвидирован в ходе спецоперации США в Идлибе.
Минобороны Турции сообщило, что Вашингтон и Анкара обменивались информацией перед операцией, прошедшей ночью в сирийском Идлибе. О своей помощи в операции также заявила иракская разведка.
По словам Трампа, операция по ликвидации аль-Багдади была «очень и очень опасной».
Американский президент отметил, что в ходе операции вооруженных сил в США в сирийском Идлибе были уничтожены также многие сообщники аль-Багдади.
Трамп назвал сегодняшний день «великим для Америки» и заявил, что аль-Багдади «умер как собака».