Кто возглавит Аргентину: друг Трампа или оппозиционер?

18:07

В Аргентине сегодня проходит голосование за кандидатов в президенты, в депутаты и сенаторы Конгресса. Участки открылись в 08:00 по местному времени и будут работать до 18:00. На пост президента претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий глава государства Маурисио Макри и бывший председатель правительства Альберто Фернандес.

Победить в первом туре можно либо с поддержкой 45% избирателей, либо с 40% голосов при условии отрыва от конкурентов на 10%. пишет Газета.ру. Успешный бизнесмен и друг президента США Дональда Трампа, бывший мэр Буэнос-Айреса Маурисио Макри пришел к власти в Аргентине в 2015 году. Перед президентскими выборами состояние политика оценивалось в $5,5 млн. Он обещал существенно улучшить положение граждан страны, однако ему это не удалось, и теперь он может уступить левому политику Альберто Фернандесу, который считается последователем идей «перонизма» политической идеологии покойного президента Хуана Перона.