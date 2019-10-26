Кто возглавит Аргентину: друг Трампа или оппозиционер?
В Аргентине сегодня проходит голосование за кандидатов в президенты, в депутаты и сенаторы Конгресса. Участки открылись в 08:00 по местному времени и будут работать до 18:00.
На пост президента претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий глава государства Маурисио Макри и бывший председатель правительства Альберто Фернандес.
Победить в первом туре можно либо с поддержкой 45% избирателей, либо с 40% голосов при условии отрыва от конкурентов на 10%. пишет Газета.ру.
Успешный бизнесмен и друг президента США Дональда Трампа, бывший мэр Буэнос-Айреса Маурисио Макри пришел к власти в Аргентине в 2015 году. Перед президентскими выборами состояние политика оценивалось в $5,5 млн. Он обещал существенно улучшить положение граждан страны, однако ему это не удалось, и теперь он может уступить левому политику Альберто Фернандесу, который считается последователем идей «перонизма» политической идеологии покойного президента Хуана Перона.
Фернандес руководил кабинетом министров при президенте Аргентины Несторе Киршнере, а затем при его супруге — Кристине Фернандес Киршнер, которой он предложил стать своим вице-президентом. При этом отношения обоих политиков были достаточно сложными и даже конфликтными.
В случае победы Фернадеса ждет тяжелое наследство — Аргентина стоит на пороге дефолта, и ему будет необходимо пойти на ряд жестких мер для стабилизации экономики.
На всеобщих выборах определятся имена также 130 депутатов и 24 сенаторов Конгресса. Голосование обязательно для всех жителей старше 16 лет.