Daily Mail приводит сенсационные высказывания Старших Судей, которые заявляют, что исполнение решения Высокого суда в пользу Татьяны Ахмедовой (о присуждении ей тех самых 453 млн фунтов) «не стоило форсировать»! Надо понимать, что Старшие Судьи (Senior Judges) – это абсолютная элита британской судебной иерархии, каста, в которую входят, в частности, Главный лорд судья (Lord Chief Justice), Хранитель судебного архива (The Master of the Rolls), Старший судебный лорд (Senior Law Lord) – он же президент Верховного суда Соединенного Королевства и т. д. То есть, если кто-то из этих людей публично ставит под сомнение компетентность Высокого суда Лондона, это можно расценивать как некий тектонический сдвиг во всем британском правосудии.

Daily Mail называет озвученную оценку ущерба от простоя яхты «поворотным моментом» в затяжном бракоразводном процессе российского миллиардера. Британские СМИ все чаще отмечают абсурдность вердикта, вынесенного судом в 2016 году, как и самого факта возобновления процесса, поскольку супруги Ахмедовы были официально разведены в Москве еще в 2000-м.

При этом Daily Mail подчеркивает, что олигарх и так оказал бывшей жене весьма солидную поддержку, оставив ей фамильный дом в Суррее в 20 млн фунтов с коллекцией произведений искусства, которую эксперты оценили еще в 30 млн.