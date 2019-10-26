18:29

Татьяне Ахмедовой и судебно-инвестиционному фонду Burford Capital, финансирующему тяжбу с ее стороны, будет выставлен счет на 50 млн фунтов стерлингов (64 млн долларов) за незаконное удержание яхты в дубайском порту, сообщает Daily Mail. Всего неделю назад британские и российские СМИ обсуждали «победу» Ахмедовой, которая передала в суд все документы, необходимые для заморозки активов экс-супруга - Фархада Ахмедова в Соединенном Королевстве. Но победа оказалась пирровой, поскольку никаких активов в Британии у олигарха нет, а попытка коллекторов из Burford арестовать яхту обернулась убийственным иском против них самих.

Яхта Luna стоимостью 452,5 млн долларов, принадлежащая семейному фонду Ахмедова, была арестована судом свободной экономической зоны Дубая (DIFC) весной прошлого года по запросу юристов Burford Capital, представляющих интересы Татьяны Ахмедовой. Однако суд высшей инстанции признал арест незаконным уже через два месяца, потом еще длились апелляционные суды. В итоге яхту окончательно «освободили» лишь через 37 недель после начала ареста, и суд Дубая назначил эксперта для оценки ущерба, вызванного простоем судна, пишет газета «Век». Уже первая озвученная экспертом цифра оказалась более чем внушительной – 50 млн фунтов. Во столько специалисты оценили убыток от несдачи судна в аренду, и это далеко не все потери. Общая сумма исков, которую называет Daily Mail, может приблизиться к 200 млн долларов. Для фонда Burford Capital это означает банкротство.

Как отмечает Daily Mail, фонд, крайне неудачно инвестировавший деньги в этот бракоразводный процесс, потратил на судебные издержки со стороны истицы почти 20 млн фунтов (25,5 млн долларов). Вернуть же Татьяне Ахмедовой удалось лишь 5 млн фунтов из «присужденных» Высоким судом 453 миллионов - то есть чуть более одного процента. Причем 30% от этой суммы она отдала фонду Burford в качестве комиссии – то есть из 20 млн фунтов «вложений» к инвестору вернулись лишь 1,5 млн. Daily Mail приводит очень показательный в этом смысле эпизод: юристы Burford Capital очень долго бились в судах за блокировку американского банковского счета, используемого для оплаты текущих затрат на содержание яхты Luna. На эту часть судебных тяжб фонд потратил 780 000 фунтов (1 млн долларов). Когда же американские суды наконец передали ключ от этого «сейфа» назойливым коллекторам, выяснилось, что на счету лежат всего лишь £4677.60 ($6,000). Такая «эффективность» инвестиций, конечно, не могла не отразиться на доверии к Burford его акционеров. Держатели бумаг фонда ринулись их продавать, как только из Дубая стали приходить первые новости о незаконности удержания яхты. В итоге за полгода Burford Capital потерял более 60% своей капитализации, и, судя по всему, те, кто первым успел избавиться от его дешевеющих акций, еще чудом спасли хотя бы часть своих денег. Потому что новость об иске на 64 млн долларов воспринимается однозначно – как последняя капля, которая приведет к обрушению компании. Победа Ахмедова стала глубоким кризисом не только для отдельно взятого судинвестора, но и для всей британской юриспруденции, которая в последние годы очень полюбила зарабатывать на «русских разводах».

Daily Mail приводит сенсационные высказывания Старших Судей, которые заявляют, что исполнение решения Высокого суда в пользу Татьяны Ахмедовой (о присуждении ей тех самых 453 млн фунтов) «не стоило форсировать»! Надо понимать, что Старшие Судьи (Senior Judges) – это абсолютная элита британской судебной иерархии, каста, в которую входят, в частности, Главный лорд судья (Lord Chief Justice), Хранитель судебного архива (The Master of the Rolls), Старший судебный лорд (Senior Law Lord) – он же президент Верховного суда Соединенного Королевства и т. д. То есть, если кто-то из этих людей публично ставит под сомнение компетентность Высокого суда Лондона, это можно расценивать как некий тектонический сдвиг во всем британском правосудии. Daily Mail называет озвученную оценку ущерба от простоя яхты «поворотным моментом» в затяжном бракоразводном процессе российского миллиардера. Британские СМИ все чаще отмечают абсурдность вердикта, вынесенного судом в 2016 году, как и самого факта возобновления процесса, поскольку супруги Ахмедовы были официально разведены в Москве еще в 2000-м. При этом Daily Mail подчеркивает, что олигарх и так оказал бывшей жене весьма солидную поддержку, оставив ей фамильный дом в Суррее в 20 млн фунтов с коллекцией произведений искусства, которую эксперты оценили еще в 30 млн.