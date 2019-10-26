США взяли в плен двух жен аль-Багдади

США взяли в плен ряд боевиков и двух жен главаря террористической организации ИГ Абу Бакра аль-Багдади, уничтоженного в результате спецоперации в Сирии, заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.

По его словам, в жилом комплексе были обнаружены две жены аль-Багдади с поясами самоубийц. "Были две женщины, обе жены аль-Багдади, обе в поясах, они не сработали", - сказал Трамп.

Кроме того, ряд боевиков были взяты в плен, рассказал он. "Были пленные. Многие погибли на месте, но некоторых мы взяли", - уточнил Трамп.