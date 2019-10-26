Саммит Движения неприсоединения поддержал Азербайджан в карабахском вопросе

Авторы документа призвали к дальнейшему укреплению и обновлению ООН и реформированию ее Совета Безопасности, чтобы "превратить его в более демократичную, эффективную, действенную, транспарентную и представительную структуру в соответствии с современными геополитическими реалиями". Члены Движения выступили за объединение усилий в борьбе с терроризмом, соблюдение принципов территориальной целостности и международного права, ликвидацию бедности и предотвращение климатических изменений.

В частности, принята декларация, согласно которой стороны обязались активизировать роль организации в соответствии с новыми геополитическими реалиями, а также повысить уровень координации, чтобы Движение стало динамичным и эффективным механизмом поддержки государств-членов , пишет Trend.

В Баку завершил работу XVIII саммит Движения неприсоединения, по итогам которого были приняты четыре документа.

Кроме того, участники саммита единогласно поддержали Азербайджан в карабахском вопросе, отразив в итоговом документе факт неразрешенности армяно-азербайджанского конфликта спустя более чем четверть века после принятия Совбезом ООН резолюций, требующих немедленного вывода армянских вооруженных формирований с оккупированной территории Азербайджана.

В документе также подтверждена поддержка стран-участниц принципа неприменения силы и необходимости разрешения конфликта путем мирных переговоров на основании суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне границ Азербайджана.

В этой связи главы государств и правительств стран - участниц Движения подчеркнули, что ни одно государство не может признавать законность положения, создавшегося в результате оккупации территорий Азербайджана, а также содействовать его сохранению посредством оказания поддержки, включая и экономическую деятельность.

По инициативе Азербайджана в итоговый документ включены положения, в которых участники саммита, в частности, признали ответственность стран - участниц организации за продвижение путей урегулирования в области обеспечения защиты, реализации и восстановления прав вынужденных переселенцев и, в том числе, их достойного и безопасного возвращения в свои дома.

В документе также выражено осуждение со стороны участников саммита героизации в любой форме идеологии и организаций нацистского и неонацистского характера, включая военные формирования "Ваффен СС", их бывших членов, воздвижения памятников, проведения общественных акций в их честь, а также прославления как участников национально-освободительной борьбы. В этом пункте декларируется поддержка на международном уровне тезисов в связи с героизацией Гарегина Нжде в Армении, озвученных ирезидентом Ильхамом Алиевым на саммите стран СНГ в Ашхабаде.

В итоговом документе участники саммита также дали высокую оценку на примере "Бакинского процесса", запущенного в 2008 году под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, в качестве действенного и эффективного межкультурного и межцивилизационного диалога, подобным национальным, региональным и глобальным инициативам.