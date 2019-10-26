Трамп поблагодарил Турцию и Россию

Американский лидер Дональд Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Ирак и Сирию за оказание помощи в ликвидации главаря террористической группировки ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

Как сообщает Anadolu, президент США заявил, что Анкара была проинформирована о подготовке операции в Идлибе и оказала активную поддержку США. Никаких проблем не возникло, все было прекрасно, сказал американский лидер.

"Я хочу поблагодарить страны – Россию, Турцию, Сирию и Ирак... Россия отлично с нами поступила, они открыли воздушное пространство, мы пролетели над территориями, которые Россия контролировала", – сказал Трамп, отметив, что российская сторона не знала заранее о том, что американские военные готовят операцию.