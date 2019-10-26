Он отметил, что нарастание количества тех, кто сообщает о своем участии в уничтожении аль-Багдади и распространяет противоречивые детали операции, заставляет сомневаться в реальности собственно операции и ее успехе, сообщает ТАСС.

Минобороны России не располагает достоверной информацией о ликвидации американцами главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади и сомневается в реальности этой операции. Об этом сказал журналистам официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Кроме того, в Минобороны РФ усомнились в том, что аль-Багдади мог находиться в районах, подконтрольных группировке "Джебхат ан-Нусра", присутствующей в зоне деэскалации: "Данная группировка всегда бескомпромиссно уничтожала ИГИЛ и любого ее представителя прямо на месте как главных конкурентов за власть в Сирии. Поэтому спокойное пребывание на территории, подконтрольной "сирийской "Аль-Каиде", лидера ИГИЛ заслуживает как минимум отдельных прямых доказательств со стороны США или других участников операции".

В российском военном ведомстве также заявили, что в последние дни не было зарегистрировано авиаударов США или возглавляемой ими коалиции в зоне деэскалации "Идлиб" в САР. В Минобороны также не знают ни о каком содействии пролету ВВС США в Идлиб в ходе этой операции.

"С момента окончательного разгрома ИГИЛ сирийской правительственной армией при поддержке российских ВКС в начале 2018 года очередная "смерть" Абу Бакра аль-Багдади абсолютно никакого оперативного значения на обстановку в Сирии или на действия оставшихся террористов в Идлибе не имеет", - добавил Конашенков.