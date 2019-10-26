Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявление президента США Дональда Трампа о ликвидации американцами главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.

"Смотрите заявление официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова", - сказал Песков ТАСС, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля подтверждение сведений о ликвидации главаря ИГ.

Отметим, что в Минобороны РФ усомнились в реальности проведенной операции, заявив, что ведомство не располагает достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади и не открывало воздушное пространство над Сирией для американской авиации. Также Игорь Конашенков заявил, что сообщение о ликвидации аль-Багдади никак не повлияет на обстановку в Сирии.