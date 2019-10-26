Азербайджан победил Чехию и Румынию на чемпионате Европы по шахматам

Сегодня на командном чемпионате Европы по шахматам в Батуми играются матчи 4-го тура. Мужская сборная Азербайджана победила Чехию со счетом 2,5:1,5. Победу нашей команде принес Рауф Мамедов, обыгравший белыми на третьей доске Иржи Сточека. Остальные три партии завершились вничью.

У азербайджанских шахматистов 6 очков. На данный момент они занимают 6-е место, но не все матчи пока завершились.

Выиграла сегодня и женская сборная Азербайджана, обыгравшая Румынию тоже с преимуществом в одно очко. Гюнай Мамедзаде и Тюркян Мамедъярова свои партии выиграли, Ханым Баладжаева проиграла, а Гюльнар Мамедова сыграла вничью.