Азербайджан победил Чехию и Румынию на чемпионате Европы по шахматам
Сегодня на командном чемпионате Европы по шахматам в Батуми играются матчи 4-го тура.
Мужская сборная Азербайджана победила Чехию со счетом 2,5:1,5. Победу нашей команде принес Рауф Мамедов, обыгравший белыми на третьей доске Иржи Сточека. Остальные три партии завершились вничью.
У азербайджанских шахматистов 6 очков. На данный момент они занимают 6-е место, но не все матчи пока завершились.
Выиграла сегодня и женская сборная Азербайджана, обыгравшая Румынию тоже с преимуществом в одно очко. Гюнай Мамедзаде и Тюркян Мамедъярова свои партии выиграли, Ханым Баладжаева проиграла, а Гюльнар Мамедова сыграла вничью.
Наши шахматистки тоже набрали шесть очков и также на текущий момент занимают шестую позицию.