Памятник Ван Дамму в азербайджанском Вандаме
Памятник знаменитому актеру и режиссеру, мастеру боевых искусств Жан-Клоду Ван Дамму появился в селе Вандам Габалинского района Азербайджана. Об этом сообщил журналист Шакир Эминбейли на своей странице в Facebook.
В комментариях к записи он уточнил, что памятник создал заслуженный художник Азербайджана Азад Алиев, пишет "Вестник Кавказа"
Вандам - одно из старинных сел Габалы. На древнем кладбище сохранились восьмигранные гюмбезы (усыпальницы), над входной дверью каждого нанесены надписи на арабском. Одна из надписей содержит дату - 590 год от хиджры. Село знаменито также фруктовыми садами.