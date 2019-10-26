Впрочем, из этого вовсе не следует, что премьер-министр Биньямин Нетанияху, так и не сумевший сформировать правительство (теперь это за 28 дней должен сделать лидер блока «Кахоль Лаван» Бени Ганц), сдался на милость победителя и прекратил борьбу за премьерское кресло. Ничего подобного! Просто израильский премьер решил переставить акценты, подбросив дрожжи внешнеполитических угроз в сырое тесто политической неопределенности.

Явно затянувшийся коалиционный кризис в Израиле постепенно становится рутиной, все больше напоминая типичный футбольный «договорняк», по условиям которого обе команды добросовестно имитируют стремление к победе, хотя еще в раздевалке договорились сыграть вничью.

Крайне любопытно другое: буквально через сутки после пресс-конференции начальника Генштаба Армии обороны Израиля Муджтаба Заннур, председатель Комиссии по национальной безопасности и внешней политики Меджлиса Ирана, выступил с чрезвычайно резким даже для традиционно воинственной риторики представителей Исламской Республики заявлением, в котором прямо угрожает Израилю уничтожением в результате тегеранского «блицкрига»:

С другой стороны, ничего принципиально нового Кохави не сообщил и никого толком не напугал - с ощущением угрозы реальной войны все поколения израильтян рождаются, живут и уходят в мир иной.

Следует признать, что, публично предупреждая народ о высокой вероятности войны, генерал-лейтенант Кохави – случайно или намеренно - вмешивается в политическую ситуацию. А если точнее, пытается объяснить общественности, что война с ужасными для Израиля последствиями – буквально за углом, что пришло время перестать копаться в «делах» премьер-министра, по-настоящему задуматься о судьбе Еврейского Государства и как можно быстрее сформировать правительство национального единство, за что, собственно, и ратует на каждом углу Биньямин Нетаньяху.

И вот уже Авив Кохави, начальник Генерального штаба ЦАХАЛа (Армия обороны Израиля), созывает на экстренную пресс-конференцию военных корреспондентов всех израильских СМИ, чтобы с выражением крайней тревоги на лице сообщить гражданам Еврейского Государства, что «… Израиль одновременно противостоит большому количеству врагов на северном и южном фронтах и что это положение может привести к военному конфликту, при котором главную опасность представляет угроза с Севера (на котором действуют боевые подразделения проиранской «Хизбаллы» - В.К .)…»

«Мы применили стратегию асимметричной войны, - сказал Заннур в субботу в интервью Пятому каналу иранского ТВ. - Что это значит? Это означает, что силы нашего врага неэффективны или менее эффективны, чем наши, и мы используем наши преимущества или их слабости…»

По словам Заннура, если Израиль или Соединенные Штаты Америки совершат ошибку (имеется ввиду нападение США или Израиля на Иран – В.К.), «сионистское образование» будет уничтожено менее, чем за полчаса.

«Руководство Ирана тщательно изучило возможности наших врагов, - подчеркнул Заннур. – У США всего 36 баз в регионе. Ближайший военный объект находится в Бахрейне, а самый отдаленный – на острове Диего-Гарсия в Индийском океане…»

В самом конце интервью, отвечая на вопрос о нынешнем статусе Совместного комплексного плана действий (JCPOA), который принято назвать «Иранской ядерной сделкой», Заннур сказал:

«Тот факт, что мы существуем сегодня и что у нас есть твердая позиция, говорит сам за себя. Нам предъявляют требования, мол, почему JCPOA не действует. Но наш президент с честью путешествует по всему миру… Все это происходит, благодаря нашему оборонительному сдерживанию и тем ракетам, на которых написано: «Смерть Израилю!..»

Зная мрачную предысторию ирано-израильского противостояния в XXI веке, заподозрить официальный Тегеран хотя бы в тени симпатий к «сионистскому образованию» не рискнет, пожалуй, даже пациент психлечебницы со строгим режимом.

И, тем не менее, лично мне трудно избавиться от ощущения некоей логической согласованности выступлений двух высокопоставленных представителей Израиля и Исламской Республики, когда один предупреждает об иранской угрозе, а другой – тут же их подтверждает.

Возможно, это всего лишь совпадение. Не исключено также, что отдельные цитаты из выступлений Кохави и Заннура усилят уверенность западных и региональных конспирологов, считающих, что крайне жесткое, полувековое противостояние Ирана и Израиля, несмотря на диаметральность политических позиций и агрессивную риторику, устраивает по ряду геополитических причин обе стороны…

Пока же не вызывает сомнений лишь одно: интервью Муджтаба Заннура с его зловещими ракетами с надписью «Смерть Израилю» определенно повышает шансы Биньямина Нетаньяху не только на политическое выживание, но и на сохранение кресла премьер-министра. Ибо заявления, подобные тем, что сделал председатель одной из самых важных комиссий иранского Меджлиса, способны убедить большую часть израильского общества, что угроза агрессии со стороны Исламской Республики – это не пропагандистский лозунг отдельных политиков, стремящихся перевести стрелки с внутренних проблем на угрозы извне, а реальность, с которой нельзя не считаться.

А это значит, что, несмотря на безрадостный политический фон, час «Мистера Безопасность», как называют порой в народе Биньямина Нетаньяху, вполне может и пробить…