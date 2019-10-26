В Эмиратах запустили «летающий» трамвай

В Шардже (Объединенные Арабские Эмираты) в Парке исследований, технологий и инноваций состоялась презентация подвесного транспортного средства Unicar. Речь идет о начале реализации экспериментальной фазы проекта SkyWay, представляющего собой «летающий» трамвай, пишет издание «Деловые Эмираты».

Компания SkyWayGreenTech начала строительство трех подвесных трасс – они будут перевозить грузы и пассажиров по территории парка: от улицы Mweileh Road до улицы Sharjah Airport Road. Уже проведены испытания на коротких трассах и вскоре начнутся испытания на более длинные дистанции.

Транспортное средство Unicar U4-431-01 спроектировано компанией ЗАО «Струнные технологии». Для эксплуатации в условиях Ближнего Востока оно оборудовано двойным набором основных накопителей для увеличения запаса хода, усовершенствованной системой охлаждения и двойной системой микроклимата для пассажиров.