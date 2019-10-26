Эрдоган о ликвидации аль-Багдади: Турция заплатила высокую цену в борьбе с ИГ

Ликвидация главаря ИГИЛ является поворотной точкой в нашей совместной борьбе против терроризма, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя операцию по нейтрализации главаря террористической организации ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади в Сирии, сообщает Anadolu.

«Турция, заплатившая наиболее высокую цену в борьбе против ИГИЛ, PKK/YPG и прочих террористических организаций, с удовлетворением воспринимает это событие», - заявил турецкий лидер.

Глава турецкого государства выразил уверенность, что осуществляемая в духе союзничества решительная борьба с терроризмом принесет мир всему человечеству.

Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади в ходе операции в Сирии.