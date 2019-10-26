В США сказали, что сделают с телом аль-Багдади

От тела главы террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади «избавятся подобающим образом». Об этом в эфире NBC News заявил советник американского президента по нацбезопасности Роберт О’Брайен.

Советник не уточнил, как именно поступят с трупом. О’Брайен также рассказал, что операция по ликвидации боевика носила имя американки Кайлы Мюллер, убитой в плену в 2015 году. По сообщениям СМИ, аль-Багдади принимал участие в пытках девушки.

27 октября президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении аль-Багдади во время операции американских военных в Сирии.