Трампа благодарят за ликвидацию аль-Багдади

Ликвидация лидера террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади является важной вехой в борьбе с терроризмом. Такое мнение выразили премьер Британии Борис Джонсон, глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху и министр обороны Франции Флоранс Парли.

В своем Twitter Джонсон пообещал сотрудничать с партнерами по коалиции, чтобы положить конец «кровавой и варварской деятельности ИГ». Нетаньяху в той же соцсети выразил поздравления президенту США Дональду Трампу «с впечатляющим достижением, которое привело к уничтожению главаря аль-Багдади».

По словам премьера Израиля, победа над главарем ИГ отражает общую решимость «всех свободных государств» бороться с терроризмом.

Глава Минобороны Франции также поздравила США в Twitter и пообещала продолжать борьбу с террористами, адаптируясь к новым региональным обстоятельствам.