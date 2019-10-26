Протесты, беспорядки и забастовки парализовали Ливан

В Ливане участники антиправительственных протестов сегодня организовали живую цепь, встав на автодорогах и взявшись за руки. Reuters сообщает что акция растянулась на 171 километр с юга на север территории Ливана.

Около двух недель назад в Ливане вспыхнули крупнейшие за последние десятилетия протесты. Их участники требуют смены правительства и проведения реформ. Они обвиняют в тяжелом финансовом кризисе в стране правительство и заявляют, что протесты продолжатся, пока кабинет Саада Харири не уйдет в отставку.

Движение по дорогам в это воскресенье прекратилось, протестующие разместили на проезжей части заграждения и блоки. Ливанские банки заявили, что останутся закрытыми в предстоящий понедельник, первый день рабочей недели. Закрыты школы и многие предприятия.