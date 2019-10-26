Министр обороны Армении: Вопрос Карабаха решен
«Представляю только победу. Вопрос Карабаха решен». Так ответил на вопрос журналистов, как он представляет решение карабахского конфликта, министр обороны Армении Давид Тоноян.
Как пишут армянские СМИ, Давид Тоноян также рассказал журналистам о своем отношении к международным откликам на заявление премьер-министра Никола Пашиняна «Карабах – это Армения, и все». По словам Тонояна, «наши дипломаты умело отвечают на них».
На вопрос же об отсутствии отклика на сказанное ведущим телеканала BBC, Тоноян призвал «не втягивать его в этот разговор»: «В свое время я выразил свой подход».
Что касается муссируемых в армянском обществе слухов о том, что в апреле 2016 года тогдашние власти страны знали о готовившейся атаке с азербайджанской стороны, но проявили бездействие, Тоноян ответил, что никакого заговора со стороны руководства Армении во время апрельской войны 2016 года в Нагорном Карабахе не было: «Могут быть вероломные действия со стороны противника, но заговор со стороны Армении я исключаю».