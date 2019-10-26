Министр обороны Армении: Вопрос Карабаха решен

«Представляю только победу. Вопрос Карабаха решен». Так ответил на вопрос журналистов, как он представляет решение карабахского конфликта, министр обороны Армении Давид Тоноян.

Как пишут армянские СМИ, Давид Тоноян также рассказал журналистам о своем отношении к международным откликам на заявление премьер-министра Никола Пашиняна «Карабах – это Армения, и все». По словам Тонояна, «наши дипломаты умело отвечают на них».