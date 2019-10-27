Как сообщает haqqin.az, инцидент произошел 8 мая этого года в зоомагазине в Сабунчинском районе Баку. Исмаилов, возмущенный тем, что его бывшая сожительница Назакет Мамедова пожаловалась на него в полицию, решил убить ее. Явившись на место работы женщины, Исмаилов нанес ей множественные ножевые ранения. Мамедова была доставлена в больницу охранником здания. Благодаря усилиям врачей ее жизнь была спасена.

В ходе следствия выяснилось, что Мамедова неоднократно жаловалась на Акифа Исмаилова в полицию, но затем отзывала свою жалобу и продолжала совместную с ним жизнь.

Сидел в тюрьме за изнасилование и ограбление, вышел на свободу и трижды женился...

Попав в молодые годы в заключение за изнасилование, грабеж и другие преступления, Исмаилов вышел из тюрьмы уже после лет 40. Женился на русской женщине по имени Полина. От совместного брака с ней у него родились четверо детей. Также состоял в неофициальном браке с женщиной по имени Фатьма. От неё у него также четверо детей. Тесные отношения с Назакет Мамедовой, которая на 20 лет моложе его, начались в 2013 году.

Акиф Исмаилов не признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях. В своем заявлении он сказал, что около 22 лет проработал водителем в Каспийском морском пароходстве, вышел на пенсию в ноябре прошлого года и проживал с Назакет в ее квартире.

«Два года жили в доме матери Назакет, потом два года - в доме моей жены Полины в поселке Забрат. Мать Назакет продала дом, себе купила отдельное жилье, а дочери - в Маштаге. Мы с Назакет переехали в этот дом. Вначале проблем не было. Но Назакет ревновала меня, отобрала ключи от дома, думая, что буду приводить туда женщин. Потом стала оставаться то у своей дочери, то у матери, и всякий раз приводила разные доводы. Не хотела больше жить со мной, говорила, что разлюбила и хочет разойтись».

По словам Исмаилова, после такого отношения Назакет он забрал кондиционер, телевизор и газовую плиту, которые купил для ее квартиры, перенес их в дом другой своей жены - Фатьмы. Но полностью отношения с Назакет не порывал. Иногда приходил к ней в магазин, звонил ей по телефону: «За день до инцидента Назакет позвонила мне и спросила, не забирал ли я телевизор. Я сказал, что ничего не брал. На следующий день меня вызвали в Сабунчинское районное управление полиции, сказав, что на меня пожаловались в полицию».

Исмаилов отправился на работу к женщине, чтобы выяснить причину ее жалобы в милицию. Назакет же посоветовала ему пойти в полицию.

«Умоляла не бить ее...»

«Поспорили, я ударил ее ножом. Назакет умоляла не бить ее, что отзовет жалобу. Охранник развел нас. Ту ночь провел в городе. На следующий день решил сдаться полиции. Я не собирался убивать ее. Хотел лишь попугать за то, что оскорбила меня», - говорит подсудимый.