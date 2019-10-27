Бывший зэк зарезал любовницу за жалобы в полицию haqqin.az из зала суда
В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное заседание по уголовному делу в отношении 65-летнего жителя Баку Акифа Исмаилова, обвиняемого в попытке умышленного убийства.
Как сообщает haqqin.az, инцидент произошел 8 мая этого года в зоомагазине в Сабунчинском районе Баку. Исмаилов, возмущенный тем, что его бывшая сожительница Назакет Мамедова пожаловалась на него в полицию, решил убить ее. Явившись на место работы женщины, Исмаилов нанес ей множественные ножевые ранения. Мамедова была доставлена в больницу охранником здания. Благодаря усилиям врачей ее жизнь была спасена.
В ходе следствия выяснилось, что Мамедова неоднократно жаловалась на Акифа Исмаилова в полицию, но затем отзывала свою жалобу и продолжала совместную с ним жизнь.
Сидел в тюрьме за изнасилование и ограбление, вышел на свободу и трижды женился...
Попав в молодые годы в заключение за изнасилование, грабеж и другие преступления, Исмаилов вышел из тюрьмы уже после лет 40. Женился на русской женщине по имени Полина. От совместного брака с ней у него родились четверо детей. Также состоял в неофициальном браке с женщиной по имени Фатьма. От неё у него также четверо детей. Тесные отношения с Назакет Мамедовой, которая на 20 лет моложе его, начались в 2013 году.
Акиф Исмаилов не признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях. В своем заявлении он сказал, что около 22 лет проработал водителем в Каспийском морском пароходстве, вышел на пенсию в ноябре прошлого года и проживал с Назакет в ее квартире.
«Два года жили в доме матери Назакет, потом два года - в доме моей жены Полины в поселке Забрат. Мать Назакет продала дом, себе купила отдельное жилье, а дочери - в Маштаге. Мы с Назакет переехали в этот дом. Вначале проблем не было. Но Назакет ревновала меня, отобрала ключи от дома, думая, что буду приводить туда женщин. Потом стала оставаться то у своей дочери, то у матери, и всякий раз приводила разные доводы. Не хотела больше жить со мной, говорила, что разлюбила и хочет разойтись».
По словам Исмаилова, после такого отношения Назакет он забрал кондиционер, телевизор и газовую плиту, которые купил для ее квартиры, перенес их в дом другой своей жены - Фатьмы. Но полностью отношения с Назакет не порывал. Иногда приходил к ней в магазин, звонил ей по телефону: «За день до инцидента Назакет позвонила мне и спросила, не забирал ли я телевизор. Я сказал, что ничего не брал. На следующий день меня вызвали в Сабунчинское районное управление полиции, сказав, что на меня пожаловались в полицию».
Исмаилов отправился на работу к женщине, чтобы выяснить причину ее жалобы в милицию. Назакет же посоветовала ему пойти в полицию.
«Умоляла не бить ее...»
«Поспорили, я ударил ее ножом. Назакет умоляла не бить ее, что отзовет жалобу. Охранник развел нас. Ту ночь провел в городе. На следующий день решил сдаться полиции. Я не собирался убивать ее. Хотел лишь попугать за то, что оскорбила меня», - говорит подсудимый.
Потерпевшая Назакет Мамедова в своих показаниях сообщила, что в течение последних двух лет Акиф регулярно избивал ее, что их отношения дошли до критической точки. В первый раз она пожаловалась на Акифа на горячую линию 102 МВД в середине 2018 года. На основании жалобы было проведено расследование в 12-м отделении полиции Сабунчинского района. Позже они помирились, и Назакет отозвала свою жалобу. После переезда на новую квартиру жестокость Акифа по отношению к ней достигла предела. По каждой мелочи мужчина избивал Назакет. Сытая по горло от пережитого, Мамедова в январе 2019 года окончательно разорвала свои отношения с Акифом и переехала к матери.
«Я жаловалась, но потом жалела его и забирала обратно жалобу. В феврале Акиф вновь предложил вместе жить, я не согласилась, он снова меня избил. Разозлившись, пожаловалась в полицию, что Акиф избил меня и изнасиловал. Поступила так потому, что довел меня, не давал мне спокойно жить. Во время следствия рассказала правду, а именно, что Акиф не насиловал меня и что у меня не было жалоб», - говорит отчаявшаяся женщина.
Мамедова приехала к себе в квартиру в Маштаге забрать свои вещи, но нашла дом перевернутым вверх дном. Заметив пропажу 1 800 манатов, женщина заподозрила Акифа. Позвонила в полицию, сообщив, что её ограбили.
«Когда Акиф пришел в магазин, я испугалась, что он изобьет меня. Солгала, что не подавала жалобу. Но он, схватив меня за волосы, стал наносить удары ножом в шею, не обращая внимания на мои мольбы. Вмешался охранник Нурлан, кое-как увел Акифа. Акиф хотел убить меня. Если бы люди вокруг не помешали, он бы расправился со мной меня», - рассказывает Мамедова.
Судебный процесс продолжается.